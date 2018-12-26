Kaçan Mahkum Kanalizasyonda Yakalandı
16 dakika önce
Tayland'da polis, hapishaneden kaçan bir mahkumu kanalizasyonda yakaladı.
Tayland'da polis, hapishaneden kaçan bir mahkumu kanalizasyonda yakaladı.
Tayland'ın Surat Thani bölgesinde bir mahkum hapishaneden kaçtı. Firari, kaçtıktan sonra polis tarafından kanalizasyonda bulundu. Yarı çıplak halde yakalanan mahkumun vücudunda morluklar olduğu belirtildi.
Taylandlı yetkililer firari mahkum, kaçtıktan sonra mahkumu görenlere ihbar çağrısında bulunmuştu.
Aynı mahkum daha önce 2 mahkumla birlikte bir başka hapishanenin elektrikli tellerinden tırmanarak kaçma girişiminde bulunmuş ancak yakalanmıştı. Mahkumlardan biri elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetmişti. - BANGKOK
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:23 Kaynak: İHA
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