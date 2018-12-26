Son Dakika Haberleri: Kaçan Mahkum Kanalizasyonda Yakalandı

Kaçan Mahkum Kanalizasyonda Yakalandı

1 saat önce

- Kaçan mahkum kanalizasyonda yakalandıBANGKOK - Tayland'da polis, hapishaneden kaçan bir mahkumu kanalizasyonda yakaladı.

- Kaçan mahkum kanalizasyonda yakalandı

BANGKOK - Tayland'da polis, hapishaneden kaçan bir mahkumu kanalizasyonda yakaladı.
Tayland'ın Surat Thani bölgesinde bir mahkum hapishaneden kaçtı. Firari, kaçtıktan sonra polis tarafından kanalizasyonda bulundu. Yarı çıplak halde yakalanan mahkumun vücudunda morluklar olduğu belirtildi.
Taylandlı yetkililer firari mahkum, kaçtıktan sonra mahkumu görenlere ihbar çağrısında bulunmuştu.
Aynı mahkum daha önce 2 mahkumla birlikte bir başka hapishanenin elektrikli tellerinden tırmanarak kaçma girişiminde bulunmuş ancak yakalanmıştı. Mahkumlardan biri elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:13 Kaynak: İHA

Tayland, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evli Kadına Çıkma Teklifinde Bulunan Zanlıya Meydan Dayağı Tacizci Adama Meydan Dayağı

Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı Sakarya'da Kadınların Birbirine Girdiği Kavgayı Kimse Ayıramadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:25:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçan Mahkum Kanalizasyonda Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]