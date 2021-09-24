Kaçan motosikletliyi sürüklenmelerine rağmen yakalayan polisler ödüllendirildi - Son Dakika

İzmir'de, kontrol noktasından kaçmak isteyen motor sürücüsünü sürüklenmelerine rağmen yakalayan 2 polis memuru, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından ödüllendirdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahne dün Çiğli ilçesinde uygulamadan kaçmak isteyen motosikletliyi sürüklenmelerine rağmen durduran 2 polis memurunu makamında kabul etti.

Polislerle bir süre sohbet eden Şahne, gayretleri için teşekkür ettiği polisleri ödüllendirdi.

Olay

İzmir'in Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, M.K. idaresindeki 35 KYS 29 plakalı motosikleti durdurmuş, ikaza rağmen kaçmaya çalışan sürücü, motosikleti arkadan tutup sürüklenen polislerce yakalanmıştı.

Üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sürücünün kaçma girişimi ve polisin buna engel olması da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilmişti.