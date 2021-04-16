Adana'da "dur" ihtarına uymayan otomobili kovalayan polis aracının ağaca çarpması sonucu 2 trafik polisi yaralandı. - Son Dakika

Adana'da "dur" ihtarına uymayan otomobili kovalayan polis aracının ağaca çarpması sonucu 2 trafik polisi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesinde polislerin "Dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçtı. Kaçan aracı kovalayan trafik polisi ekibi, Turgut Özal Bulvarı ile Türkmenbaşı Bulvarı kavşağında kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan 2 polis memuru, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan aracı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, şüpheli aracı Turgut Özal Bulvarı'nda durdurdu, sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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