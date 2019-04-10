Kaçan Papağanı İtfaiye Yakaladı

Bolu'da, beslendiği evden kaçan papağan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Bolu'da, beslendiği evden kaçan papağan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi Palmiye Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Özlem Kutlu'ya ait "sultan" cinsi papağan, evin açık kalan penceresinden kaçtı.



Tüm aramalarına rağmen papağanını bulamayan Kutlu, evinin çevresinde bulunan elektrik direkleri ve duvarlara papağanı için kayıp ilanı yapıştırdı.



Kutlu'nun apartmanının karşısında bulunan binada ikamet eden ve kendi evlerinin balkonunda kayıp ilanı verilen papağanı gören vatandaşlar, Kutlu ile iletişime geçti.



Kendi imkanlarıyla papağanı yakalamayan Kutlu ve komşuları itfaiyeden yardım istedi.



Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracıyla papağanı bulunduğu dördüncü kattaki balkonda yakaladı.



İtfaiye ekipleri tarafından kafese konulan papağan, sahibine teslim edildi.



Papağanının dün öğle saatlerinde evden kaçtığını ifade eden Özlem Kutlu, "Kuşumun camdan çıktığını görünce dışarıda aradım. Bölgede bulunan bir okulun yakınlarında kaybettim. Bunun üzerine el ilanları hazırlayarak çevredeki direklere ve duvarlara astım. Bugün papağanımı bulduk, çok mutluyum." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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