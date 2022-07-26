Kaçan şüpheli şahsı yakaladı, kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Kaçan şüpheli şahsı yakaladı, kalp krizi geçirdi

26.07.2022 13:15
Kaçan şüpheli şahsı yakaladı, kalp krizi geçirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sağlık kontrolüne getirilen şüpheli şahıs kaçma teşebbüsünde bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sağlık kontrolüne getirilen şüpheli şahıs kaçma teşebbüsünde bulundu. Şüpheli şahsı kovaladıktan sonra yakalayan, ardından da fenalaşarak kalp krizi geçiren polis memuru ameliyata alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru 54 yaşındaki İsa Erdemir, devriye attığı sırada durumundan şüphelendiği şahsı durdurdu. Şahsın yapılan kimlik kontrolünde aranan şahıs olduğunu tespit eden Erdemir, şahsı gözaltına aldı. Erdemir'in sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan adli tabipliği getirdiği şüpheli şahıs burada kaçma girişiminde bulundu. Şahsı kovaladıktan sonra yakalayan polis memuru İsa Erdemir, burada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Erdemir, hastanede tedavi altına alındı. Buradaki müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Kalp Hastanesi'ne kaldırılan Erdemir, ameliyata alındı. Meslektaşları da hastane önüne gelerek, durumu hakkında bilgiler aldı.

Şüpheli şahsın ise emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Kocasinan, Kayseri, Erdemir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçan şüpheli şahsı yakaladı, kalp krizi geçirdi - Son Dakika

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