Son Dakika Haberleri: Kaçan Şüphelinin Üzerinde Uyuşturucu Bulundu

Kaçan Şüphelinin Üzerinde Uyuşturucu Bulundu

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekiplerinden kaçan şüpheli, uyuştucuyla yakalandı.

Kaçan Şüphelinin Üzerinde Uyuşturucu Bulundu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekiplerinden kaçan şüpheli, uyuştucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüpheli olarak belirlenen L.K'nin yakalanması için operasyon yaptı.

Operasyon sırasında jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamacının ardından yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada "kristal" olarak adlandırılan türde 30 gram uyuşturucu ile 10 gram kubar esrar, tabanca, mermiler, otomatik av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan L.K, ""uyuşturucu imalatı ve ticaret" suçundan adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:42 Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Jandarma, Güncel
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