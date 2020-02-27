Kaçan şüpheliyi vuran bekçi, adliyede (2) - Son Dakika

Kaçan şüpheliyi vuran bekçi, adliyede (2)
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ADLİ KONTROLLE SERBESTAntalya'da kavganın ardından sahte kimlik beyan ettiği anlaşılınca bıçak çekip kaçan Ahmet C.'yi vuran ve adı açıklanmayan bekçi, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:07 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Antalya'da kavganın ardından sahte kimlik beyan ettiği anlaşılınca bıçak çekip kaçan Ahmet C.'yi vuran ve adı açıklanmayan bekçi, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.
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