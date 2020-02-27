Kaçan şüpheliyi vuran bekçi, adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçan şüpheliyi vuran bekçi, adliyede (2) - Son Dakika

Kaçan şüpheliyi vuran bekçi, adliyede (2)

7 saat önce

ADLİ KONTROLLE SERBESTAntalya'da kavganın ardından sahte kimlik beyan ettiği anlaşılınca bıçak çekip kaçan Ahmet C.'yi vuran ve adı açıklanmayan bekçi, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaçan şüpheliyi vuran bekçi, adliyede (2), System.String[]

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Antalya'da kavganın ardından sahte kimlik beyan ettiği anlaşılınca bıçak çekip kaçan Ahmet C.'yi vuran ve adı açıklanmayan bekçi, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:07 Kaynak: DHA
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