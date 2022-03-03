Kaçan sürücüyü durdurmak isterken canından oluyordu - Son Dakika
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Kaçan sürücüyü durdurmak isterken canından oluyordu

03.03.2022 00:57
Kaçan sürücüyü durdurmak isterken canından oluyordu

Konya'da sanayi sitesinden izinsiz hurda toplayan şahsın kullandığı aracı durdurmak için bariyerle yolu kapatmak isteyen güvenlik görevlisinin yere düşerek aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da sanayi sitesinden izinsiz hurda toplayan şahsın kullandığı aracı durdurmak için bariyerle yolu kapatmak isteyen güvenlik görevlisinin yere düşerek aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde Karatay ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinin güvenlik noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın sanayi sitesinde gezerek izinsiz kağıt ve hurda topladıklarını belirleyen güvenlik görevlileri, tespit ettikleri aracı durdurmak için sürücüyü durdurmak istedi. Sürücünün durmayarak sanayi sitesinin çıkış noktasına doğru kaçması üzerine çıkışta bulunan güvenlik görevlisi telsizle bilgilendirilerek kapının kapatılmasını istedi. Bu sırada güvenlik noktasında bekleyen güvenlik görevlisi, kaçan aracı görünce sanayi sitesinin kapısını kapatmak istediği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Kaçan sürücünün son anda manevra yapmasıyla güvenlik görevlisi aracın altında kalmaktan kurtuldu. Araç sürücüsü hızla olay yerinden kaçarken, güvenlik görevlisi de olayı yara almadan atlattı. Güvenlik görevlisinin kapıyı kapatmak isterken yere düşme anı ve aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - KONYA

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Güvenlik Görevlisi, Cumartesi, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçan sürücüyü durdurmak isterken canından oluyordu - Son Dakika


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