Son Dakika Haberleri: Kaçan sürücüyü kovalayan polis otosu kaza yaptı: 1 polis yaralı
Son Dakika Güncel Kaçan sürücüyü kovalayan polis otosu kaza yaptı: 1 polis yaralı - Son Dakika

Kaçan sürücüyü kovalayan polis otosu kaza yaptı: 1 polis yaralı

6 saat önce

İstanbul Çekmeköy'de polisin dur ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı.

Kaçan sürücüyü kovalayan polis otosu kaza yaptı: 1 polis yaralı, System.String[]

İstanbul Çekmeköy'de polisin dur ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Polis, şüpheli aracı kovaladığı sırada önüne çıkan otomobile çarptı, kontrolden çıkan otomobil de minibüse çaptı. Zincirleme kazada bir polis memuru yaralanırken kaçan araç kayıplara karıştı. Çekmeköy'de seyir halinde olan bir otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak yoluna devam edince polis de aracın peşine takıldı. Şüpheli şahıs ya da şahısları kovalayan polis aracı Parlar Caddesine geldiğinde önüne çıkan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin de bir minibüse çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazayı fırsat bilen şüpheli şahıslar da olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Kazada bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memuru, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, polis aracının kazadan kısa süre önce şüpheli aracı kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis otosu yolda ilerliyor, daha sonra ambulans olay yerinden gidiyor.

(Metin Başar/İHA)

Çekmeköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin yerli otomobil özleminde sona gelindi! Erdoğan test sürüşü yapacak
Evinde kaza geçiren Merve Özbey, ayak parmaklarından ameliyat olacak İkiye ayrılan araçtan sağ çıktı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri Kazada LPG tankı yerinden çıkan otomobile, elindeki sigarayla müdahale etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 19:21:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçan sürücüyü kovalayan polis otosu kaza yaptı: 1 polis yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]