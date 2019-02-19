Kaçan Tavus Kuşunu İtfaiye Ekipleri Yakaladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Aydınpınar Caddesinde evin bahçesinden kaçan tavus kuşunu vatandaşlar yakalayamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Aydınpınar Caddesinde evin bahçesinden kaçan tavus kuşunu vatandaşlar yakalayamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Ekipler çatıda bulunan tavus kuşunu yakalayarak sahibine teslim etti.



Düzce'de itfaiye ekipleri bu kez kaçan bir tavus kuşunu çatıda yakaladı. Düzce'nin Aydınpınar Caddesinde bir evin bahçesinden kaçan tavus kuşu vatandaşları uzun süre uğraştırdı. Tavus kuşu vatandaşlar tarafından bir türlü yakalayamayınca durumu Düzce Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler kaçan tavus kuşunu bir binanın çatısında yakalayarak sahibine teslim ettiler. Tavus kuşunun sahibi ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - DÜZCE

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