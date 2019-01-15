Son Dakika Haberleri: Kaçan Zanlıyı Vuran Polis Tutuklandı

Kaçan Zanlıyı Vuran Polis Tutuklandı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde ellerinden kaçan firari zanlıyı vuran polis memuru tutuklandı.

Kaçan Zanlıyı Vuran Polis Tutuklandı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde ellerinden kaçan firari zanlıyı vuran polis memuru tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan ve yakalanarak tutuklanan Muhammet Güneş (27), polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ünye Devlet Hastanesine götürüldü. Sağlık kontrolü sonrası yanında bulunan iki polis memurunu itekleyerek, koşar vaziyette devlet sahil yoluna kaçan zanlı, uyarı ateşi açan polis memuru Sertan S. (40) tarafından vuruldu. Ağır yaralanan Muhammet Güneş hastaneye kaldırılırken, polis memuru ise olay sonrası gözaltına alındı. Polis memuru, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:08 Kaynak: İHA

Ünye, Polis, Ordu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (2)


Cani Kardeş, Ablasının Boğazını Keserek Öldürdükten Sonra Evi Ateşe Verdi Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada?

Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 23:00:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçan Zanlıyı Vuran Polis Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]