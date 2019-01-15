Kaçan Zanlıyı Vuran Polis Tutuklandı
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde ellerinden kaçan firari zanlıyı vuran polis memuru tutuklandı.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde ellerinden kaçan firari zanlıyı vuran polis memuru tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan ve yakalanarak tutuklanan Muhammet Güneş (27), polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ünye Devlet Hastanesine götürüldü. Sağlık kontrolü sonrası yanında bulunan iki polis memurunu itekleyerek, koşar vaziyette devlet sahil yoluna kaçan zanlı, uyarı ateşi açan polis memuru Sertan S. (40) tarafından vuruldu. Ağır yaralanan Muhammet Güneş hastaneye kaldırılırken, polis memuru ise olay sonrası gözaltına alındı. Polis
memuru, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:08 Kaynak: İHA
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