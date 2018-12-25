Son Dakika Haberleri: Kaçanlar Grubu Çetesine Operasyon: 17 Tutuklama

Kaçanlar Grubu Çetesine Operasyon: 17 Tutuklama

1 saat önce

Gaziantep'te 'Kaçanlar Grubu' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçanlar Grubu Çetesine Operasyon: 17 Tutuklama, System.String[]
Gaziantep'te 'Kaçanlar Grubu' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 17'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kaçanlar Grubu' diye bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda, örgütün lideri olduğu ileri sürülen H.K. ile yöneticiliğini yaptığı iddia edilen M.M.K., S.K. ve A.K.'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 kaleşnikof tüfek, 9 dolu, 30 boş kaleşnikof mermi, 1 G-3 piyade tüfeği, 5 tabanca, 84 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği, 9 ses fişeği, 6 kurusıkı tabanca, 1 sustalı bıçak, 10 uyuşturucu hap, 60 gram esrar, 100 gram skunk, 78'i boş 99 senet, 2 şirket kaşesi, 2 çek, 4 çek defteri, 4 vekaletname, 2 tapu, 1 ihtarname ve çok sayıda hayali şirket evrakı ile dekontlar ve çek fotokopileri ele geçildi.

Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 17'si tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:45 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı

Xiaomi ve Huawei'nin Ardından Bir Çinli Dev Daha Türkiye Pazarına Girdi Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 18:49:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçanlar Grubu Çetesine Operasyon: 17 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]