Kaçarak evlenen çiftin yuvasını kadın yardım grubu kurdu - Son Dakika

Kaçarak evlenen çiftin yuvasını kadın yardım grubu kurdu

Kaçarak evlenen çiftin yuvasını kadın yardım grubu kurdu Sivas'ta ailelerinin rızası olmadığı için kaçarak evlenmek zorunda kalan çiftin yuvasını, 40 kadından oluşan yardım grubu kurdu Sivas'ta ailelerinin rızası olmadığı için kaçarak evlenmek zorunda kalan çiftin yuvasını, 40 kadından...

Kaçarak evlenen çiftin yuvasını kadın yardım grubu kurdu

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Sivas'ta ailelerinin rızası olmadığı için kaçarak evlenmek zorunda kalan çiftin yuvasını, 40 kadından oluşan yardım grubu kurdu

SİVAS - Sivas'ta ailelerinin rızası olmadığı için kaçarak evlenmek zorunda kalan çiftin yuvasını, 40 kadından oluşan yardım grubu kurdu.

Sivas'ta Akdeğirmen Mahallesinde yaşayan Yaren ve Abdullah Bilen çifti, ailelerinin evlenmelerine karşı çıkması sonucu kaçarak evlendi. Evlendikten sonra kendilerine eşyalı bir ev tutan çift ileri ki günlerde evin ihtiyaçlarını karşılayamadı. Öte yandan Abdullah Bilen, bir süre sonra işini de kaybetti Çift oturdukları evden ayrılarak eşyasız bir ev tuttu ama eşya alacak imkanları yoktu. Daha sonra Sivas'ta kendini gösteren, 40 kadından oluşan yardım grubu, çiftin yardım isteğine duyarsız kalmayarak hemen harekete geçti. Kadınlardan oluşan yardım hareketi üyeleri kısa sürede gerekli yardımı toplayarak çiftin eşyalarını aldı. Abdullah Bilen, eşiyle çalıştıkları yerde tanıştıklarını belirterek, "Sonra ailelerimizi tanıştırmaya karar verdik. Tanıştırdık ama ailelerimiz evlenmemize mani oldu. Bizde yüz yüze geldik konuştuk kaçalım mı dedik kaçtık, evlendik. Sonra eşyalı bir daire tuttuk, oraya yerleştik ama kirası yüksekti bir süre sonra çıkmak zorunda kaldık. Çıktıktan sonra eşya arayışına düştüm. Ayrı eve çıkacağız ama bir tane yastığım bile yoktu. Sosyal medyada gezerken "Bir El de Sen Uzat" grubundan ablayla tanıştık. Abla bizimle konuştu, evimizi gösterdik. Bize yardımcı oldular evimizi komple düzdüler A' dan Z' ye çok mutluyuz şuan" şeklinde konuştu.

"Gençlerimizin yüzünü güldürdük"

Gönüllü Yardım Hareketi üyesi Mehtap Akkaya, 40 bayan 2 erkekten oluşan bir grup olduklarını dile getirerek, "Grup faaliyetlerimiz ihtiyaç sahipleri, fakir aileler, yetimler, evlendikten sonra geçinemeyen gençler. Bugün geldiğimiz ev öyle bir yer. Arkadaşlar evlenmişlerdi fakat evlerinde hiçbir eşyaları yoktu ve bize ulaştılar, bizde arkadaşlarla organize olarak geldik evlerinin tespitini yaptık. Gerekli araştırmayı yaptıktan sonra sponsorlarımız ile birlikte organize bir şekilde çalışarak evi A'dan Z'ye her şeyiyle dizdik, gençlerimizin yüzünü güldürdük, onlarda şuan çok mutlular. Herkesin eşya desteklerini bekliyoruz. Biz bu evin eşya anlamında her şeyini giderdik ama şuan gençler bir yuva kurdular. Abdullah'ın bir işi vardı fakat bu korona sürecinde işinden ayrıldı. Bu evin ihtiyaçlarını bağımsız giderebilmesi için acil bir işe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kaçarak evlenen çiftin yuvasını kadın yardım grubu kurdu - Son Dakika

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