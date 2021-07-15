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KAÇARKEN LİSE ÖĞRENCİSİNİ YARALAYAN HIRSIZLAR YAKALANDI - Son Dakika

KAÇARKEN LİSE ÖĞRENCİSİNİ YARALAYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:24

MALTEPE'de geçtiğimiz nisan ayında hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışırken otomobilleriyle bir lise öğrencisine çarparak ağır yaralayan şüphelilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

MALTEPE'de geçtiğimiz nisan ayında hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışırken otomobilleriyle bir lise öğrencisine çarparak ağır yaralayan şüphelilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Daha önceden çok sayıda polise geliş kaydı bulunan şüphelilerden ikisi tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları ve polisten kaçtıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe'de 1 Nisan tarihinde meydana gelen olayda bir evden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışan hırsızların içinde bulunduğu otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki lise öğrencisi Canpolat Şeker'e çarparak ağır yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından otomobilin içinde bulunan hırsızlar aracı bırakarak yaya olarak kaçmışlardı. 3 erkek şüpheli koşarak izlerini kaybettirirken, araçta bulunan kadın hırsız Çiğdem Ç. polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

4 KİŞİ OPERASYONLA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskınlarda Onur A.A. (27), Samet K. (24), Muhammed A.K. (18), Hüseyin K.(23) gözaltına alındı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin Maltepe, Pendik, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen 2 adet yaralama, 5 adet evden hırsızlık suçu işledikleri belirlendi. Bu arada yakalanan şüphelerden Onur A.A.'nın daha önceden 22, Samet K.'nın 19 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Öte yandan şüphelilerin gerçekleştirdikleri hırsızlıklarda polisten kaçış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Onur A.A. ve Samet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

KAÇARKEN LİSE ÖĞRENCİSİNİ YARALAYAN HIRSIZLAR YAKALANDI
KAÇARKEN LİSE ÖĞRENCİSİNİ YARALAYAN HIRSIZLAR YAKALANDI
KAÇARKEN LİSE ÖĞRENCİSİNİ YARALAYAN HIRSIZLAR YAKALANDI
KAÇARKEN LİSE ÖĞRENCİSİNİ YARALAYAN HIRSIZLAR YAKALANDI
KAÇARKEN LİSE ÖĞRENCİSİNİ YARALAYAN HIRSIZLAR YAKALANDI
KAÇARKEN LİSE ÖĞRENCİSİNİ YARALAYAN HIRSIZLAR YAKALANDI
KAÇARKEN LİSE ÖĞRENCİSİNİ YARALAYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Otomobil, Maltepe, Polis, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAÇARKEN LİSE ÖĞRENCİSİNİ YARALAYAN HIRSIZLAR YAKALANDI - Son Dakika


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