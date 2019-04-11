Kaçarken Paraları Düşüren Soyguncular Tutuklandı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir akaryakıt istasyonunu silahla soyduktan sonra kaçarken gasp ettikleri paraları düşüren 4 şüpheli tutuklandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:54 Kaynak: AA
'nın Kızılcahamam
ilçesinde bir akaryakıt istasyonunu silahla soyduktan sonra kaçarken gasp ettikleri paraları düşüren 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün gece Kızılcahamam'da D-750 Ankara - Bolu
kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunu silahla soyup kaçan ancak polisin kısa sürede yakaladığı Yunus E. N (23), Nurettin T(23), Oğuzhan D.(19) ve Çelebi
Y'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevkedilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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