Kaçarken polisi yaralayan 2 hırsız tutuklandı

Kocaeli'de bir iş yerini soyarak 50 bin TL'lik zarar verdikten sonra kaçarken çarptıkları polis memurunu yaralayan hırsızlık çetesinin üyelerinden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, 23 Temmuz günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir markete giren hırsızlar, 50 bin TL değerindeki sigaraları alarak kaçtı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahısların kaçtığı aracın plakasını tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların 1 gün sonra Sarımeşe bölgesinde bir iş yerini soymak isterken alarmın çalması sonucu kaçtığını belirleyen ekipler bölgede tedbir aldı. Hırsızların içinde olduğu aracın bir başka hırsızlık için Kartepe bölgesine geldiğini belirleyen ekipler, D-100 Kartepe bölgesindeki polis noktasında aracı durdurmaya çalıştı. Polis noktasındaki trafik polisine çarparak kolunu ve elmacık kemiğini kırarak yoluna devam eden hırsızlar bir kez daha gözden kayboldu.



Olayın ardından takibi yoğunlaştıran polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrasında şahısların S.O. (31), E.Ç. (25), O.A. (30) ve M.A. (33) olduğunu belirledi. Şahısların adreslerini belirleyen ekipler, çete lideri S.O.'yu Giresun Espiye'de, diğer 3 zanlıyı ise Sakarya, İstanbul ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakaladı. Kocaeli Asayiş Büro Müdürlüğüne getirilen zanlıların incelemelerinde S.O.'nun 18 farklı suçtan, E.Ç.'nin 49 ayrı suçtan 14 aranması ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası, çete lideri olduğu belirlenen O.A.'nın 20, M.A.'nın ise 8 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Yapılan incelemede zanlıların ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi'nde hırsızlık yaptıkları, genellikle büyük hırsızlıklara karıştıkları, çaldıkları milyonlarca lira değerindeki malzemeleri çok ucuza hızla satarak ellerinden çıkardıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan S.O. ve E.Ç.'nin tutuklanmasına karar verilirken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ