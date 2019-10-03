Son Dakika Haberleri: Kaçarken polisi yaralayan 2 hırsız tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaçarken polisi yaralayan 2 hırsız tutuklandı

40 dakika önce

Kocaeli'de bir iş yerini soyarak 50 bin TL'lik zarar verdikten sonra kaçarken çarptıkları polis memurunu yaralayan hırsızlık çetesinin üyelerinden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçarken polisi yaralayan 2 hırsız tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de bir iş yerini soyarak 50 bin TL'lik zarar verdikten sonra kaçarken çarptıkları polis memurunu yaralayan hırsızlık çetesinin üyelerinden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, 23 Temmuz günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir markete giren hırsızlar, 50 bin TL değerindeki sigaraları alarak kaçtı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahısların kaçtığı aracın plakasını tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların 1 gün sonra Sarımeşe bölgesinde bir iş yerini soymak isterken alarmın çalması sonucu kaçtığını belirleyen ekipler bölgede tedbir aldı. Hırsızların içinde olduğu aracın bir başka hırsızlık için Kartepe bölgesine geldiğini belirleyen ekipler, D-100 Kartepe bölgesindeki polis noktasında aracı durdurmaya çalıştı. Polis noktasındaki trafik polisine çarparak kolunu ve elmacık kemiğini kırarak yoluna devam eden hırsızlar bir kez daha gözden kayboldu.


Olayın ardından takibi yoğunlaştıran polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrasında şahısların S.O. (31), E.Ç. (25), O.A. (30) ve M.A. (33) olduğunu belirledi. Şahısların adreslerini belirleyen ekipler, çete lideri S.O.'yu Giresun Espiye'de, diğer 3 zanlıyı ise Sakarya, İstanbul ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakaladı. Kocaeli Asayiş Büro Müdürlüğüne getirilen zanlıların incelemelerinde S.O.'nun 18 farklı suçtan, E.Ç.'nin 49 ayrı suçtan 14 aranması ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası, çete lideri olduğu belirlenen O.A.'nın 20, M.A.'nın ise 8 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Yapılan incelemede zanlıların ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi'nde hırsızlık yaptıkları, genellikle büyük hırsızlıklara karıştıkları, çaldıkları milyonlarca lira değerindeki malzemeleri çok ucuza hızla satarak ellerinden çıkardıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan S.O. ve E.Ç.'nin tutuklanmasına karar verilirken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tavuk dönerciler arasında fiyat tartışması! Ucuza satılanların martı eti olabileceği iddia edildi
Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL Avatar'da oynamayı reddeden ünlü oyuncu Matt Damon, 250 milyon dolar kaybettiğini söyledi 5 katlı binayı geneleve çeviren fuhuş mafyası liderinin çeteyi villadan yönettiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 01:22:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçarken polisi yaralayan 2 hırsız tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]