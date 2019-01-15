Son Dakika Haberleri: Kaçem, Kadınlara Yönelik 3 Farklı Branşta Kurs Düzenledi

Kaçem, Kadınlara Yönelik 3 Farklı Branşta Kurs Düzenledi

47 dakika önce

Nevşehir Belediyesi, İŞKUR il Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ve Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi(KAÇEM) işbirliği ile 3 farklı konuda kadınlara yönelik olarak 3 farklı branşta kurs düzenledi.

Kaçem, Kadınlara Yönelik 3 Farklı Branşta Kurs Düzenledi, System.String[]
Nevşehir Belediyesi, İŞKUR il Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ve Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi(KAÇEM) işbirliği ile 3 farklı konuda kadınlara yönelik olarak 3 farklı branşta kurs düzenledi.

Kadınların el becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamda kadınlara da maddi anlamda destek sağlanmanın yanı sıra, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve daha geniş kitlelere bu sanat dallarının aktarılması amacıyla Nevşehir Belediyesi, İŞKUR il Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ve KAÇEM işbirliği ile Tığ Örücülüğü,Elde Türk İşlemeleri ve Geleneksel El Nakışları adı altında 3 farklı kurs düzenledi.

Kurs çalışmalarına KAÇEM'in Paşa Konağı'ndaki merkezinde 25 kadın katılırken, Kapadokya Eğitim Merkezi(KAPEM)'İN Modern Pazaryerindeki eğitim merkezinde de 50 kadının 3 farklı dalda kurs çalışmasına katılıyor.

Yaklaşık 3 ay sürecek nitelikli eğitim sırasında kadınlara, kendi cep harçlıklarını kazanma ve ev ekonomisine katkı sağlama imkanı sunuluyor. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

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