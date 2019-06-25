Son Dakika Haberleri: KAÇEM kursiyerlerine "Kanser ve Erken Teşhis" eğitimi
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KAÇEM kursiyerlerine "Kanser ve Erken Teşhis" eğitimi

2 saat önce

Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi bünyesindeki el sanatları kurslarına katılan kadınlara "Kanser ve Erken Teşhis" eğitimi verildi.

KAÇEM kursiyerlerine

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) tarafından kanser ve erken teşhise dikkat çekmek amacı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı KAÇEM'in Cevher Dudayev Mahallesi'nde bulunan Kadın Eğitim Birimindeki

kursiyerlere eğitim verildi. Dr. Merve Tulumbacı tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışmasında kursiyer kadınlara kanserde erken teşhisin önemi, kanserden korunma, sağlıklı beslenme ve kanser tedavisi hakkında bilgiler verildi.

Eğitim sonunda Mefruşat ve Giyim Kursuna katılan kursiyerler Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezine götürülerek burada ücretsiz kanser taraması yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerin önümüzdeki dönemde KAÇEM'in 2000 Evler Mahallesi ve Pazaryeri içerisindeki eğitim birimlerindeki kurslara katılan kursiyerlere de verileceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:35 Kaynak: Bültenler
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