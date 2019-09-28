Kaçıran benzin hortumu aracı yaktı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:08 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde, H.K. idaresindeki 10 BFG 30 plakalı araç, benzin hortumunun delinmesi sonucu motor bölümünden alev aldı. Büyük panik yaşayan sürücü aracını hemen yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana hale geldi. - BALIKESİR
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