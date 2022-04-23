Kaçırarak alıkonan genç kız operasyon sonucu kurtarıldı - Son Dakika
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Kaçırarak alıkonan genç kız operasyon sonucu kurtarıldı

23.04.2022 11:34

Kaçırarak alıkonan genç kız operasyon sonucu kurtarıldı Bir televizyon programına katılan ailesi, kızlarının bir kişi tarafından zorla kaçırıldıktan sonra alıkonulduğunu söyledi.

Kaçırarak alıkonan genç kız operasyon sonucu kurtarıldı

BURSA - Bir televizyon programına katılan ailesi, kızlarının bir kişi tarafından zorla kaçırıldıktan sonra alıkonulduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin evine baskın yaptı. Baskında evde bulunun genç kızı kurtarılırken şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir kanalda yayınlanan televizyon programına çıkan Hicran Ö.'nün yakınları, Hicran Ö.'nün Yaşar Ş. tarafından kaçırılıp ardından zorla alıkonulduktan sonra ölümle tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Hicran Ö.'nün program görevlilerinden "beni kurtarın" şeklinde yardım istediğini tespit eden ekipler, yaşlı adamın adresini tespit etti.

Operasyonla kurtarıldı

Hicran Ö.'nün alıkonulduğu merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki Yaşar Ş.'nin evine baskın yapan ekipler, Hicran Ö.'yü kurtardı. Yaşar Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hicran Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, Yaşar Ş.'nin evden dışarıya çıktığı zamanlar kapıyı üzerine kilitlediğini ve tek başına dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçırarak alıkonan genç kız operasyon sonucu kurtarıldı
Kaçırarak alıkonan genç kız operasyon sonucu kurtarıldı
Kaçırarak alıkonan genç kız operasyon sonucu kurtarıldı
Kaçırarak alıkonan genç kız operasyon sonucu kurtarıldı

YORUMLAR
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Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçırarak alıkonan genç kız operasyon sonucu kurtarıldı - Son Dakika


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