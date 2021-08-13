Kaçırdığı ambulansı kaldırımdaki kalabalığın üzerine doğru sürdü - Son Dakika

Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Şırnak Devlet Hastanesi'nden kaçırdığı bir ambulans ile yollarda tehlike saçtı. Kontrol noktalarında yavaşlamayan araç, zaman zaman kaldırıma girerek yayaların hayatını da tehlikeye attı.

KALABALIĞIN ÜZERİNEAMBULANSI SÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Polisin durdurma girişimlerine rağmen ambulansı kullanmaya devam eden şahsın kaldırımdaki yayaların üzerine aracı sürdüğü anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde ambulansı daha gelirken fark eden kalabalığın kendilerini güvene almak için kaçıştığı ve bazılarının dükkanların içine girdiği görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın kullandığı ambulans, polisin havaya ateş açması ile durdurulabildi. Sürücü ise gözaltına alındı.