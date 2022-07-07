Diyarbakır 'da, nisan ayında avukat Türkan Gülistan Tekin, kızı B.D.G.'yi kaçırmakla suçladığı boşanma aşamasındaki eşi F.G.'nin, evinin önüne sopa ile geldiği iddiasıyla KADES butonuna basarak yardım istedi. Tekin'in şikayeti ile polis merkezine götürülen F.G., kızının kendisinde kaldığını belirtti. Şikayetini geri çekme şartıyla kızını annesine teslim eden F.G., ifadesinin ardından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'da, dün akşam saatlerinde 3 yaşındaki kızı B.D.G. ile boşanma aşamasındaki avukat eşi Türkan Gülistan Tekin'i kaçıran F.G., eşini ve kızını polis merkezine getirerek, teslim oldu. F.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Bülent Tekin, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaçırdığı avukat eşini ve 3 yaşındaki kızını emniyete getirip teslim oldu - Son Dakika

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