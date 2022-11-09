Kaçırdığı kızın yakınları tarafından yakılmak istendi - Son Dakika
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Kaçırdığı kızın yakınları tarafından yakılmak istendi

09.11.2022 17:26
Kaçırdığı kızın yakınları tarafından yakılmak istendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, kız arkadaşını kaçıran kişinin çalıştırdığı dükkan ateşe verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, kız arkadaşını kaçıran kişinin çalıştırdığı dükkan ateşe verildi. Dükkanın kapıları kapatılırken, dükkan sahibi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çorbacı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız arkadaşını kaçıran Vural K.'nın dükkanına kız arkadaşının ailesi konuşmak için geldi. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, iddiaya göre dükkan ateşe verildi. Dükkanın kapıları da kilitlenirken, çevredeki vatandaşların yardımıyla Vural K. dışarı çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuğun sağlık durumu iyiye gidiyor Tekirdağ'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuğun sağlık durumu iyiye gidiyor Kaçırdığı kızın yakınlarının kapıları kilitleyip ateşe verdiği dükkandan son anda kurtuldu Kaçırdığı kızın yakınlarının kapıları kilitleyip ateşe verdiği dükkandan son anda kurtuldu

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçırdığı kızın yakınları tarafından yakılmak istendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçırdığı kızın yakınları tarafından yakılmak istendi - Son Dakika
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