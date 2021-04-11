Son dakika haberleri! Kaçırdıkları kişiyi darbedip hastane önüne bıraktıkları iddia edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da kaçırdıkları kişiyi darbedip minibüsle hastane önüne bıraktıkları iddia edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, A.D'nin Çine Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne minibüsle yaralı halde bırakılmasının ardından çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada A.D'nin husumetli olduğu kişilerce kaçırılıp darbedildiği, cep telefonu ve paralarının gasbedildiği belirlendi.

Ekipler, A.D'yi hastane önüne minibüsüyle bıraktığı tespit edilen E.K'nin Hamitabat Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler olayla ilgili olduğu belirlenen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada ağır yaralanan A.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Çine Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan A.D'nin acil servis önüne bırakılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, acil servisin önüne bir minibüsün yanaştığı, şüphelilerden birinin A.D'yi bıraktıktan sonra aracın ayrıldığı görülüyor.