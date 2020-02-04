Kaçırdıkları şahsa işkence yapıp görüntülerini Suudi Arabistan'daki amcasına gönderdiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçırdıkları şahsa işkence yapıp görüntülerini Suudi Arabistan'daki amcasına gönderdiler - Son Dakika

Kaçırdıkları şahsa işkence yapıp görüntülerini Suudi Arabistan'daki amcasına gönderdiler

6 saat önce

Kadıköy'de fidyeciler tarafından kaçırılarak 4 gün boyunca işkence edilen ve görüntüleri Suudi Arabistan'daki amcasına gönderilen şahıs polisin operasyonuyla kurtarılırken, olayla ilgili yakalanan 5 kişi tutuklandı, 2 kişi sınır dışı edildi.

Kaçırdıkları şahsa işkence yapıp görüntülerini Suudi Arabistan'daki amcasına gönderdiler, System.String[]

Kadıköy'de fidyeciler tarafından kaçırılarak 4 gün boyunca işkence edilen ve görüntüleri Suudi Arabistan'daki amcasına gönderilen şahıs polisin operasyonuyla kurtarılırken, olayla ilgili yakalanan 5 kişi tutuklandı, 2 kişi sınır dışı edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'de 26 Ocak tarihinde Afganistan uyruklu Faizullah R. (18) isimli şahıs, arkadaşı Hayatullah A. (20) isimli şahsın kaçırıldığını, işkence gördüğünü ve serbest bırakılması karşılığında 4 bin dolar para talep edildiğini polise bildirdi. Polis, fidyeci şahısları yakalamak için çalışma başlattı. İhbarcı aracılığıyla fidyeci şahıslarla iletişime geçen polis, Kadıköy Tarihi Salı Pazarı civarında buluşmak için şahısları ikna etti. Buluşma yerinde polisin dikkatini çeken Afganistan uyruklu Abdullah Z. (20) ve Lal Muhmad T. (28) isimli şüpheli şahıslar Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde aynı gün yakalandı.


Yapılan operasyonda mağdur şahıs kurtarıldı.


Çalışmaların devamında, mağdur şahsın Beykoz'da Yeni Mahallede bulunan bir adreste olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bahse konu adrese yapılan operasyonda mağdur şahıs kurtarıldı. İkamette bulunan Afganistan uyruklu Abdullah A. (22), Ali Kaan A. (23) ve M.N. isimli yaşı küçük şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Yapılan aramalarda işkence esnasında kullanıldığı değerlendirilen; 2 adet 30 cm bıçak, 1 adet 50 cm uzunluğunda demir zincir, 1 adet bez parçası, 1 adet 1 metre elektrik kablosu ele geçirildi.


4 gün boyunca çeşitli yöntemlerle işkence yaptılar


Yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların 22 Ocak günü görüşme bahanesiyle mağdur şahsı kaçırdıkları, 4 gün boyunca çeşitli yöntemlerle şahsa işkence yaptıkları, yaptıkları işkenceleri videoya çekerek görüntüleri mağdur şahsın Suudi Arabistan'daki amcasına gönderdikleri ve bu şekilde fidye talep ettikleri belirlendi.


Yakalanarak adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan kontrollerde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen müşteki Faizullah R. ile mağdur Hayatullah A. isimli şahıslar hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. - İSTANBUL

Suudi Arabistan, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler
Bekçi maaşlarıyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi: Lise mezunu 4.527 lira, lisans mezunu 4.534 lira alıyor Elazığ'da, deprem sonrası spor faaliyetleri durduruldu Koronavirüs henüz yayılmadan önce kamuoyunu uyardığı için baskıyla susturulan doktor virüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu
15:32 İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 16:33:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçırdıkları şahsa işkence yapıp görüntülerini Suudi Arabistan'daki amcasına gönderdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]