Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı (2) - Son Dakika

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Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARAntalya'nın Serik ilçesinde, kaçırdıkları Suriyeli 2 kardeşi dövüp, şantajla cep telefonlarındaki görüntüyü almaya çalıştığı iddia edilen ve jandarmanın çalışması sonucu yakalanıp, gözaltına alınan Suriyeli Ahmet Hammadi ve Casim El Humeyni, sevk edildikleri adliyede...
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:45 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Antalya'nın Serik ilçesinde, kaçırdıkları Suriyeli 2 kardeşi dövüp, şantajla cep telefonlarındaki görüntüyü almaya çalıştığı iddia edilen ve jandarmanın çalışması sonucu yakalanıp, gözaltına alınan Suriyeli Ahmet Hammadi ve Casim El Humeyni, sevk edildikleri adliyede savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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