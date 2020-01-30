Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı (2) - Son Dakika

Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDILARAntalya'nın Serik ilçesinde, kaçırdıkları Suriyeli 2 kardeşi dövüp, şantajla cep telefonlarındaki görüntüyü almaya çalıştığı iddia edilen ve jandarmanın çalışması sonucu yakalanıp, gözaltına alınan Suriyeli Ahmet Hammadi ve Casim El Humeyni, sevk edildikleri adliyede...

Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Antalya'nın Serik ilçesinde, kaçırdıkları Suriyeli 2 kardeşi dövüp, şantajla cep telefonlarındaki görüntüyü almaya çalıştığı iddia edilen ve jandarmanın çalışması sonucu yakalanıp, gözaltına alınan Suriyeli Ahmet Hammadi ve Casim El Humeyni, sevk edildikleri adliyede savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:45 Kaynak: DHA
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