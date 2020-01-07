KAÇIRILAN CEO'YLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: CEO 40 METREYİ ARABAYLA GİTMİŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAÇIRILAN CEO'YLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: CEO 40 METREYİ ARABAYLA GİTMİŞ - Son Dakika

KAÇIRILAN CEO'YLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: CEO 40 METREYİ ARABAYLA GİTMİŞ

6 saat önce

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

KAÇIRILAN CEO'YLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: CEO 40 METREYİ ARABAYLA GİTMİŞ, System.String[]

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Özel jet şirketinin operasyon müdürü Okan Kösemen'in, CEO Ghosn'u iki uçak arasındaki 40 metrelik mesafeye arabayla götürdüğü öğrenildi.

40 METREYİ ARABAYLA GİTTİ

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili özel jet şirketinin operasyon Müdürü Okan Kösemen, şirkette görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S., yer hizmetlerinde çalışan F.K. ve İ.M.H. gözaltına alındı.

Okan Kösemen'in arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Okan Kösemen'in Atatürk Hava Meydanları'na inen TC-TSR kuyruk numaralı uçaktan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'u aldığı ve çalıştığı şirketin aracıyla yaklaşık 40 metrelik mesafedeki Beyrut'a uçacak TC-RZA uçağına götürdüğü bilgisi edinildi.

2 HOSTES SERBEST BIRAKILDI

Soruştarma kapsamında hostesler S.K.K. ile N.A.'nin ise ifadesine başvuruldu. Osaka'dan İstanbul'a gelen TC-TSR kuyruk numaralı uçağın hostesi S.K.K.'nin emniyetteki ifadesinde, uçaktaki iki Amerikalının rahatsız edilmek istemediklerini, bir şey olursa hostesi çağıracaklarını ve olaydan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.  Ayrıca TC-TSR kuyruk numaralı uçağa Ghosn'un kargo kapısından bir müzik kutusu içinde bindirildiği kaydedildi.

Osaka'dan gelen TC-TSR kuyruk numaralı jetin hostesi S.K.K. ve İstanbul'dan Beyrut'a uçan TC-RZA kuyruk numaralı uçağın hostesi N.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-arşiv


Japonya, Nissan, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:57 Kaynak: DHA
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