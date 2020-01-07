Kaçırılan CEO'yla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: CEO 40 metreyi arabayla gitmiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçırılan CEO'yla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: CEO 40 metreyi arabayla gitmiş - Son Dakika

Kaçırılan CEO'yla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: CEO 40 metreyi arabayla gitmiş

39 dakika önce

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Kaçırılan CEO'yla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: CEO 40 metreyi arabayla gitmiş, System.String[]

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Özel jet şirketinin operasyon müdürü Okan Kösemen'in, CEO Ghosn'u iki uçak arasındaki 40 metrelik mesafeye arabayla götürdüğü öğrenildi.

40 METREYİ ARABAYLA GİTTİ

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili özel jet şirketinin operasyon Müdürü Okan Kösemen, şirkette görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S., yer hizmetlerinde çalışan F.K. ve İ.M.H. gözaltına alındı.

Okan Kösemen'in arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Okan Kösemen'in Atatürk Havalimanı'na inen TC-TSR kuyruk tescilli uçaktan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'u aldığı ve çalıştığı şirketin aracıyla yaklaşık 40 metrelik mesafedeki Beyrut'a uçacak TC-RZA uçağına götürdüğü bilgisi edinildi.

2 HOSTES SERBEST BIRAKILDI

Soruştarma kapsamında hostesler S.K.K. ile N.A.'nin ise ifadesine başvuruldu. Osaka'dan İstanbul'a gelen TC-TSR kuyruk tescilli uçağın hostesi S.K.K.'nin emniyetteki ifadesinde, uçaktaki iki Amerikalının rahatsız edilmek istemediklerini, bir şey olursa hostesi çağıracaklarını ve olaydan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.  Ayrıca TC-TSR kuyruk tescilli uçağa Ghosn'un kargo kapısından bir müzik kutusu içinde bindirildiği kaydedildi.

Osaka'dan gelen TC-TSR kuyruk tescilli jetin hostesi S.K.K. ve İstanbul'dan Beyrut'a uçan TC-RZA kuyruk tescilli uçağın hostesi N.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Japonya, Nissan, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:51 Kaynak: DHA
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