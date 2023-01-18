Kaçırılan çocuğun ailesine kavuşma anları yürek burktu

Çocuklarına kavuşan aile bu kez sevinç gözyaşları döktü

ADIYAMAN - Önceki gün Adıyaman'da, bir şahıs tarafından kaçırılan ve polis ekiplerince bulunan 4 yaşındaki kız çocuğu ailesine teslim edildi. Kaçırılan çocuklarına kavuşan gözü yaşlı aile bu defa sevinç gözyaşları döktü.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak'tan kaçırılan Suriye uyruklu 4 yaşındaki H.U., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu Şanlıurfa'da bulundu. Küçük çocuk polis ekiplerince koruma altına alınırken çocuğu kaçıran S.A., isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekiplerce Şanlıurfa'da bulunan 4 yaşındaki H.U., Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada bekleyen aile çocuklarını görünce mutluluk gözyaşları döktü. Çocuklarına sıkı sıkı sarılan aile polis ekiplerine teşekkür etti.

Çocuğuna kavuştuğu için mutluluk gözyaşları döken ve Türkçe bilmediği için Kürtçe cevap veren anne Lemia Şeyho, "Adıyaman polislerinin hepsine teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Şanlıurfa'da bulmuşlar. Ben kızımı çok özledim. Ben polislere teşekkür ediyorum. Ben Adıyaman ve Şanlıurfa polislerine çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ailesine kavuşan H.U., ise, "Bana gofret ve bisküvi verdi, su verdi. Onunla çarşıda gezdik. Ben ailemi çok özledim. Annemi babamı çok özledim" diye konuştu.