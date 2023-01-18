Kaçırılan çocuk Şanlıurfa'da bulundu - Son Dakika
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Kaçırılan çocuk Şanlıurfa'da bulundu

18.01.2023 09:58
Kaçırılan çocuk Şanlıurfa'da bulundu

Adıyaman'da sokakta oynarken kaçırılan 4 yaşındaki çocuğu kaçıran şahıs Şanlıurfa'da çocuk ile birlikte yakalandı.

Adıyaman'da sokakta oynarken kaçırılan 4 yaşındaki çocuğu kaçıran şahıs Şanlıurfa'da çocuk ile birlikte yakalandı.

Önceki gün saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak'tan kaçırılan Suriye uyruklu 4 yaşındaki H.U., sağ salim bulundu. Kaçırılma anının güvenlik kameralarına yansıdığı olay sonrası polis ve jandarma ekipleri seferber oldu. Çocuğun ve şahsın bulunması için sabaha kadar ekiplerin arazi arama ve taraması sürdü.

KGYS ve güvenlik kameralarının incelemesi sonrasında polis ekipleri şahsın kız çocuğuyla birlikte Şanlıurfa'ya gittiğini tespit etti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekipler Şanlıurfa'ya gitti. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yapılan çalışma sonrasında çocuk ve kaçıran şahıs Balıklıgöl civarında bulundu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Çocuğu kaçıran S.A.'nın akli dengesinin bozuk olduğu, çocuğa zarar vermediği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Adıyaman, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçırılan çocuk Şanlıurfa'da bulundu - Son Dakika

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