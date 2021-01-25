Kaçırılan gemicinin son sözleri "Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz" olmuş - Son Dakika

Kaçırılan gemicinin son sözleri "Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz" olmuş
25.01.2021 12:14
Nijerya açıklarında korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci arasında bulunan Ünsal Dilsiz'in ailesi endişeli bekleyişini sürdürüyor. Ağabeyi ile son olarak 3 gün önce telefonda görüştüklerini belirten Dilsiz'in kardeşi Cihan Dilsiz, "Ağabeyim 'korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' demişti. Olayı duyduk şok olduk" dedi.
Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin mürettebatı arasında yer alan Ünsal Dilsiz'in kardeşi Cihan Dilsiz, ağabeyi ile yaptıkları son görüşmeyi anlattı.
"KORSAN OLAYLARINA ŞAHİT OLUYORDU"
Ağabeyi ile son olarak 3 gün önce görüştüklerini belirten Dilsiz, "Olaydan önce konuştuğum ağabeyim 'korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' demişti. Olayı duyduk şok olduk. 20 yıllık gemici daha önce başına böyle bir şey gelmemişti. Körfez bölgesinden geçerken korsan olaylarına şahit oluyordu" dedi.
"ENDİŞEYLE BEKLİYORUZ"
Ağabeyinin telefonlarına ulaşamadıklarını söyleyen Dilsiz, "Telefonları kapalı, sadece haberlerden takip ediyoruz gelişmeleri. Bakanlıklardan, valilikten aradılar. 'Devletimiz büyük, rehineler kurtulacak' dediler. Tüm halkımızdan dua bekliyoruz. Yakınlarımızın ailelerine kavuşmalarını bekliyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok devletimize güveniyoruz. Endişeyle bekliyoruz" diye konuştu.
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