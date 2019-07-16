Son Dakika Haberleri: Kaçırılan gemide saldırının izleri
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Kaçırılan gemide saldırının izleri

11 saat önce

KAMERUN'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu.

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KAMERUN'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayarak mürettebatı kaçırılan geminin içinden fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğrafların çekildiği radar cihazı ve telsizlerin bulunduğu bölümlere mermi isabet aldığı görüldü.

- İstanbul
Fildişi Sahili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:20 Kaynak: DHA
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