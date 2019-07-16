Kaçırılan gemide saldırının izleri
11 saat önce
KAMERUN'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:20 Kaynak: DHA
KAMERUN'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayarak mürettebatı kaçırılan geminin içinden fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğrafların çekildiği radar cihazı ve telsizlerin bulunduğu bölümlere mermi isabet aldığı görüldü.
- İstanbul
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