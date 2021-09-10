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Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var - Son Dakika

Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var

10.09.2021 12:20

Şişli'de bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından babasının evinin önünden zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı. Ekiplerin başarılı operasyonuyla kurtarılan genç kadın, yaşadıklarını Müge Anlı'nın programında anlattı. Taksicinin de işin içinde olduğunu düşündüğünü belirten Şilan Topal, "Bizi indirdikten sonra polisi arayabilirdi. Yanımızdaki diğer kişi taksiciyi tanıdığını söyledi, onun da işin içinde olduğunu düşünüyorum" sözlerini söyledi.

İstanbul Şişli'de 22 yaşındaki bir çocuk annesi Şilan Topal, şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 yıl önce evlendiği Mithat Topal'a boşanma davası açtı. Dava 9 aydır sürerken Şilan Topal çocuğuyla birlikte Şişli'de oturan baba evine taşındı. Önceki akşam saatlerinde ise Mithat Topal bir taksiye binerek Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oturan Şilan Topal'ın yanına gitti.

GENÇ KADIN KURTARILDI

Mithat Topal, kolundan tutarak Şilan Topal'ı zorla taksiye bindirip kaçırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonrası eşi tarafından kaçırılan 22 yaşındaki Şilan Topal ve kocası Mithat Topal Gaziosmanpaşa'da bir adreste bulundu.

CANLI YAYINA KATILDI

Bugün ise Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan genç kadın yaşadıklarını anlattı. Stüdyoda zorla bindirildiği taksinin sürücüsüyle yüzleşen Topal, "Beyefendi gayet rahattı. Ben kendisine gitmemesi gerektiğini söyledim ama silah lafını duyunca 'Tamam geleceğim' diyerek ortamı yumuşattım. Kendisi polise beni bıraktığı tam noktayı değil de bir sokak ötesini söylemiş. Ayrıca beni bıraktıktan sonra polisi arayabilirdi. Sizin de bu işin içinde olduğunuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var

Müge Anlı, İstanbul, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var - Son Dakika
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