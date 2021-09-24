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KAÇIRILAN İŞ İNSANI SERBEST BIRAKILDI; İŞKENCE YAPARAK PARA İSTEMİŞLER - Son Dakika

KAÇIRILAN İŞ İNSANI SERBEST BIRAKILDI; İŞKENCE YAPARAK PARA İSTEMİŞLER

24.09.2021 12:07

ADANA'da yüzü maskeli, elleri eldivenli 4 kişi tarafından kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı (46), 21 Eylül gecesi evine döndü.

ADANA'da yüzü maskeli, elleri eldivenli 4 kişi tarafından kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı (46), 21 Eylül gecesi evine döndü. İfadesinde kendisini kaçıranları tanımadığını öne süren Sarısaçlı, işkence yaparak para istediklerini söyledi. Daha önce gözaltına alınıp serbest kalan Erdal E.'nin (36), firari şüphelilerden Rıdvan T. (31) ile buluştuğu ve otomobilini verdiği ve plaka değiştirdikleri anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 8 Eylül günü saat 17.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinden çıkan Koray Sarısaçlı, arkasından yaklaşan otomobilden inen, yüzünü bez parçasıyla gizlemiş, eli eldivenli kişilerce araca bindirilerek kaçırıldı. Olaya tepki gösteren çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

200'E YAKIN GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, aracın plakasının söküldüğünü ve içinde 4 kişinin bulunduğunu belirledi. Olayın öncesine ait 200'e yakın görüntüyü mercek altına alan ekipler, şüphelilerin kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantılı oldukları öne sürülen Yusuf T. (33), Haydar A. (39), Rıdvan T. ile Erol A. (34) olduğunu ve aracın da bölgede birkaç tur attığını tespit etti. Araştırmasını derinleştiren polis, Koray Sarısaçlı'nın eski eşi Asuman S. ve kızı R.S.'ye ait yaklaşık 70 milyon TL değerinde çok sayıda arsa, iş yeri ve laboratuvarın satış vekaletinin, farklı tarihlerde şüphelilerden Yusuf T.'ye verildiği tespit edildi. Söz konusu iş yerlerinden birinin satış vekaletinin geçen ay yine Yusuf T.'ye verildiği, sonrasında Koray Sarısaçlı ile eski eşi Asuman S.'nin notere giderek vekaletin iptalini sağladığı öğrenildi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDILAR, ARDINDAN TUTUKLANDILAR

Olaydan sonra kaçan şüphelilerden Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E. yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Adreslerinde bulunmayan Rıdvan T., Erol A. ile onlara yardım ettiği belirlenen Emrah T.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip serbest bırakılan Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E., savcılığın üst mahkemeye itirazıyla yeniden gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Yusuf T. ile Haydar A. 'cebir, şiddet veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanırken, Erdal E. ise serbest bırakıldı.

İŞ İNSANI EVİNE DÖNDÜ

Ailesinin işkence gördüğünden endişelendiği Koray Sarısaçlı ise 21 Eylül gecesi evine döndü. Savcılığa giderek ifade veren Sarısaçlı, kendisini kaçırıp para isteyen kişileri tanımadığını, yüzlerini görmediğini ve işkence gördüğünü öne sürdü. Sarısaçlı, parasının olmadığını anlayınca kaçıranların kendini serbest bıraktığını da kaydetti.

ARAÇLARI DEĞİŞTİRİP, PLAKASINI SÖKTÜLER

Öte yandan firari şüphelilerden Rıdvan T.'nin, kendi aracını Erdal E.'ye verip, olayda kullanılan aracı aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tokalaşıp, bir süre sohbet eden ikilinin, Rıdvan T.'nin aracının bagajından aldığı iki çantayı Erdal E.'nin otomobiline yükledikleri görüldü. Daha sonra araçlara binerek bölgeden ayrılan ikiliden Rıdvan T.'nin, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda otomobili sağa çekip, ön ve arka plakaları söktüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine Erdal E. yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

KAÇIRILAN İŞ İNSANI SERBEST BIRAKILDI; İŞKENCE YAPARAK PARA İSTEMİŞLER
KAÇIRILAN İŞ İNSANI SERBEST BIRAKILDI; İŞKENCE YAPARAK PARA İSTEMİŞLER
KAÇIRILAN İŞ İNSANI SERBEST BIRAKILDI; İŞKENCE YAPARAK PARA İSTEMİŞLER
KAÇIRILAN İŞ İNSANI SERBEST BIRAKILDI; İŞKENCE YAPARAK PARA İSTEMİŞLER

Yeşilyurt, Seyhan, Polis, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAÇIRILAN İŞ İNSANI SERBEST BIRAKILDI; İŞKENCE YAPARAK PARA İSTEMİŞLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAÇIRILAN İŞ İNSANI SERBEST BIRAKILDI; İŞKENCE YAPARAK PARA İSTEMİŞLER - Son Dakika
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