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Kaçırılan liseli kız, yaşadığı dehşet dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu - Son Dakika

Kaçırılan liseli kız, yaşadığı dehşet dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu

03.06.2021 08:54
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı dehşet dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu, System.String[]

İstanbul'da 14 yaşındaki liseli Elanur A., 17 yaşındaki Murat A. tarafından bıçak zoruyla kaçırılarak 8 gün boyunca çatıda zorla tutuldu. Donma tehlikesi geçiren, kuru ekmek ve su ile hayatta kalan küçük kız, "Çantasından çıkardığı bir şeyi içiyordu. Onu içince tavırları değişiyordu, beni taciz ediyordu." dedi.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'nde Elanur A. (14), okuldan tanıdığı Murat A. (17) ile sevgili oldu. İddiaya göre Murat, Elanur'a attığı tehdit mesajlarıyla onunla bir buluşma ayarladı.

MESAJLARI GÖRÜNCE POLİSE KOŞTULAR

Ailesine, "Amcamlara gidiyorum" diyerek evden çıkan ve Elanur'dan bir daha haber alamayan anne ve babası, evdeki tablette tehdit içerikli mesajları görünce polise başvurdu. Bıçak zoruyla kaçırıldığını ve günlerce bir binanın çatısında rehin tutulduğunu iddia eden Elanur A., Murat A.'nın kendisini bir binanın çatısına kapattığını söyledi. Murat A.'nın ailesi durumu fark ederek polise haber verdi. Çocuklar ailelerine teslim edildi.

"BENİ ÇATIYA KİLİTLEYİP EKMEK TOPLAMAYA GİDİYORDU"

Elanur yaşadıklarını Sabah'a anlattı: "Benimle buluşmak istedi. Gelmezsen evi başınıza yıkarım dedi. Gittim. Bıçakla tehdit etti. Önce Gebze'de yıkık bir binada kaldık. Sonra beni Maltepe'de bildiği bir binanın çatı katına çıkardı. Fareler vardı. Binanın arka bahçesinden çaldığı battaniyenin üzerinde uyuduk. Geceleri çok soğuktu. Ne yiyecek, ne de para vardı. Beni çatıya kilitleyip geceleri kuru ekmek toplayıp geliyordu. Sadece kuru ekmek ve su vardı. Cami tuvaletini kullanıyordum. Çantasından çıkardığı bir şeyi içiyordu. Onu içince tavırları değişiyordu, beni taciz ediyordu."

"BÖYLE BİR EŞKIYALIK OLAMAZ"

Baba Alimerdan A. ise, kızım kaçırıldıktan sonra çocuğun ailesinin arayıp başlık parası teklifi ettiğini iddia ederek, "Ona bunu yaşatanların cezasını çekmesini istiyorum. Koca şehrin göbeğinde böyle bir eşkıyalık olamaz. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Kaçırılan liseli kız, yaşadığı dehşet dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu

İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçırılan liseli kız, yaşadığı dehşet dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu - Son Dakika


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