Kaçırılan Otobüs Kalabalığın Arasına Daldı: 5 Ölü, 21 Yaralı
58 dakika önce
Çin'in Fujian eyaletinde bir kişi, kaçırdığı otobüsle kalabalığın arasına daldı.
Çin
'in Fujian eyaletinde bir kişi, kaçırdığı otobüsle kalabalığın arasına daldı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Çin'in güneybatısındaki Fujian eyaletine bağlı Longyan şehrinde bir kişi, otobüs kaçırarak kalabalığın arasına daldı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Saldırgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:21 Kaynak: İHA
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