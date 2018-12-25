Son Dakika Haberleri: Kaçırılan Otobüs Kalabalığın Arasına Daldı: 5 Ölü, 21 Yaralı

Kaçırılan Otobüs Kalabalığın Arasına Daldı: 5 Ölü, 21 Yaralı

58 dakika önce

Çin'in Fujian eyaletinde bir kişi, kaçırdığı otobüsle kalabalığın arasına daldı.

Kaçırılan Otobüs Kalabalığın Arasına Daldı: 5 Ölü, 21 Yaralı, System.String[]
Çin'in Fujian eyaletinde bir kişi, kaçırdığı otobüsle kalabalığın arasına daldı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Çin'in güneybatısındaki Fujian eyaletine bağlı Longyan şehrinde bir kişi, otobüs kaçırarak kalabalığın arasına daldı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Saldırgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:21 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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