Kaçırılan Otobüs Kalabalığın Arasına Daldı: 5 Ölü, 21 Yaralı

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Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlenen Asgari Ücrete İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz