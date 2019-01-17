Son Dakika Haberleri: Kaçırılan Rus Denizcilerle İletişim Kuruldu

Kaçırılan Rus Denizcilerle İletişim Kuruldu

1 saat önce

2 Ocak'ta Benin'de bir gemiden korsanlar tarafından kaçırılan 6 Rus denizciyle ilk kez iletişim kuruldu.

Kaçırılan Rus Denizcilerle İletişim Kuruldu, System.String[]
2 Ocak'ta Benin'de bir gemiden korsanlar tarafından kaçırılan 6 Rus denizciyle ilk kez iletişim kuruldu.

2 Ocak'ta Panama bayraklı MSC Mandy gemisinde çalışan 6 Rus denizci, Batı Afrika ülkesi Benin kıyılarında kaçırılmıştı. Rusya Denizciler Birliği Başkanı Yury Sukhorukov, "Korsan grubunun temsilcileri, geminin sahibi olan şirketle iletişim kurdu. Müzakereler başlatıldı. Kaptanın, gemi sahibiyle konuşmasına izin verildi. Her şeyin aşağı yukarı doğru olduğunu, insanların kabul edilebilir koşullarda tutulduğunu doğruladı" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

Benin, Politika
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