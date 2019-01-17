Kaçırılan Rus Denizcilerle İletişim Kuruldu
1 saat önce
2 Ocak'ta Benin'de bir gemiden korsanlar tarafından kaçırılan 6 Rus denizciyle ilk kez iletişim kuruldu.
2 Ocak'ta Benin
'de bir gemiden korsanlar tarafından kaçırılan 6 Rus denizciyle ilk kez iletişim kuruldu.
2 Ocak'ta Panama bayraklı MSC Mandy gemisinde çalışan 6 Rus denizci, Batı Afrika
ülkesi Benin kıyılarında kaçırılmıştı. Rusya
Denizciler Birliği Başkanı Yury Sukhorukov, "Korsan grubunun temsilcileri, geminin sahibi olan şirketle iletişim kurdu. Müzakereler başlatıldı. Kaptanın, gemi sahibiyle konuşmasına izin verildi. Her şeyin aşağı yukarı doğru olduğunu, insanların kabul edilebilir koşullarda tutulduğunu doğruladı" dedi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:52 Kaynak: İHA
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