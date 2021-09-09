Şişli'de 22 yaşındaki bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal ve beraberindeki iki kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı. Polis ekipleri, Topal'ı kaçıran Mithat Topal'ın yerini tespit ederek, olay günü yanında bulunan şüpheliyle birlikte gözaltına aldı. Polisten Şilan Topal'ın bulunduğu ve şüphelilerin yakalandığı haberini alan ailesi büyük sevinç yaşadı, yakınları birbirine sarıldı. Yakınları, "Polis aradı bulmuşlar, karakola götürmüşler. Çok mutluyuz. Sağ salim evine gelsin başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kaçırılan Şilan Topal'ın bulunduğu haberini alan yakınlarının sevinci - Son Dakika