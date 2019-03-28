Son Dakika Haberleri: Kaçırılan Tanker Malta Limanı'na Ulaştı

Kaçırılan Tanker Malta Limanı'na Ulaştı

2 saat önce

Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Malta ordusu tarafından kontrol altına alınarak Malta Limanı'na getirildi.

Kaçırılan Tanker Malta Limanı'na Ulaştı, System.String[]
Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Malta ordusu tarafından kontrol altına alınarak Malta Limanı'na getirildi.

İstanbul Tuzla'dan kalkarak Libya'nın Trablus limanına doğru yol alan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker dün denizde mahsur kalan 108 göçmeni kurtardıktan sonran hedefi olan Trablus'a doğru yola çıktı. Ancak Afrika'ya geri dönmek istemeyen göçmenler, geminin kontrolünü ele geçirerek gemiyi Malta Adası'na doğru çeviri. Malta ordusu tarafından kontrol altına alınan tanker Malta Limanı'na getirildi.

Öte yandan gemide Türk kaptan, 4'ü Hint ve biri Libyalı 6 kişilik mürettebat bulunuyordu. Geçtiğimiz aylarda, yardım gemilerine limanları kapatan ve kayıt dışı göçe savaş açan İtalya Başbakanı Matteo Salvini, "Bunlar mülteci değiller, korsanlar. Dürbünlerle sadece İtalya'ya bakıyorlar. Bu açıkça organize suçtur" açıklamasını yapmıştı. - MALTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:27 Kaynak: İHA

Palau, Libya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı Malta Ordusu, Kaçırılan Tankerin Kontrolünü Ele Geçirdi Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:29:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçırılan Tanker Malta Limanı'na Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]