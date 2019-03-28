Son Dakika Haberleri: -Kaçırılan Tanker Malta Limanı'na Ulaştı-Tankerdeki Türk Kaptan Görüntülendi

-Kaçırılan Tanker Malta Limanı'na Ulaştı-Tankerdeki Türk Kaptan Görüntülendi

26 dakika önce

-Kaçırılan tanker Malta Limanı'na ulaştı -Tankerdeki Türk kaptan görüntülendiMALTA - Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Malta ordusu tarafından kontrol altına alınarak Malta Limanı'na getirildi.

-Kaçırılan Tanker Malta Limanı'na Ulaştı-Tankerdeki Türk Kaptan Görüntülendi, System.String[]
-Kaçırılan tanker Malta Limanı'na ulaştı
-Tankerdeki Türk kaptan görüntülendi

MALTA - Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Malta ordusu tarafından kontrol altına alınarak Malta Limanı'na getirildi.
İstanbul Tuzla'dan kalkarak Libya'nın Trablus limanına doğru yol alan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker dün denizde mahsur kalan 108 göçmeni kurtardıktan sonran hedefi olan Trablus'a doğru yola çıktı. Ancak Afrika'ya geri dönmek istemeyen göçmenler, geminin kontrolünü ele geçirerek gemiyi Malta Adası'na doğru çeviri. Malta ordusu tarafından kontrol altına alınan tanker Malta Limanı'na getirildi.
Öte yandan gemide Türk kaptan, 4'ü Hint ve biri Libyalı 6 kişilik mürettebat bulunuyordu. Geçtiğimiz aylarda, yardım gemilerine limanları kapatan ve kayıt dışı göçe savaş açan İtalya Başbakanı Matteo Salvini, "Bunlar mülteci değiller, korsanlar. Dürbünlerle sadece İtalya'ya bakıyorlar. Bu açıkça organize suçtur" açıklamasını yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:45 Kaynak: İHA

Akdeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı Malta Ordusu, Kaçırılan Tankerin Kontrolünü Ele Geçirdi Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:11:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: -Kaçırılan Tanker Malta Limanı'na Ulaştı-Tankerdeki Türk Kaptan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]