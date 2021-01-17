Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği, Husiler'in alıkoyduğu 95 sivilin akıbetini sordu - Son Dakika

Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği, Husiler'in alıkoyduğu 95 sivilin akıbetini sordu

17.01.2021 22:37
Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği, Husiler'in alıkoyduğu 95 sivilin akıbetini sordu, System.String[]

Yemen'de, "Kaçırılanların Anneleri Birliği", İran'ın desteklediği Husiler'in alıkoyduğu 95 sivilin akıbetinin açıklanmasını istedi.

Yemen'de, "Kaçırılanların Anneleri Birliği", İran'ın desteklediği Husiler'in alıkoyduğu 95 sivilin akıbetinin açıklanmasını istedi.

Yemen'de tutukluların ve kaçırılanların haklarını savunan sivil toplum kuruluşu olan Kaçırılanların Anneleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Husiler'in, Taiz kentinde alıkoyduğu 13'ü çocuk 95 sivilin nerede olduğunun açıklanması talep etti. Kuruluş, söz konusu sivillerin kurtarılması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Husiler'in alıkoyduğu ya da kaçırdığı kişileri hiçbir koşul öne sürmeden salıvermesi de istendi.

Yemen'de yakınları kaçırılan veya zorla alıkonulan aileler, birlikte hareket etmek ve yakınlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, Taiz, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği, Husiler'in alıkoyduğu 95 sivilin akıbetini sordu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cadde ortasında dehşet! Baltayla saldırdıkları şahsı bacağından yaraladılar Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa bindi! İlk fotoğraf geldi Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe, Attila Szalai transferini resmen duyurdu! 4,5 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, Attila Szalai transferini resmen duyurdu! 4,5 yıllık sözleşme imzalandı         
23:09
Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü         
22:48
Derbiyi kazanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı duygulandıran anlar: Hepsine teşekkür ediyorum Derbiyi kazanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı duygulandıran anlar: Hepsine teşekkür ediyorum         
22:12
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı         
21:33
ABD'deki kanlı baskından 3 gün önce ABD'deki kanlı baskından 3 gün önce "Kongre hedef olabilir" uyarısı yapılmış         
21:05
Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak         
20:53
Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi         
19:50
İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi         
17:02
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı         
18:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 23:31:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği, Husiler'in alıkoyduğu 95 sivilin akıbetini sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei