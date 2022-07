'Kaçırıldı' denilen Emine Nur: Babam 200 bin lira başlık parasını alamadığı için yalan söylüyor

ADANA'da Hüseyin Y.'nin, Özgür Dolaş (24) tarafından kandırılıp kaçırıldığını ileri sürdüğü kızı Emine Nur Y. (17), babasının iddialarını reddetti. Babası ve annesinin rızasıyla Özgür Dolaş ile dini nikah kıydığını belirten Emeni Nur Y., "Nikahımız babamın evinde kendi rızasıyla kıyıldı. Özgür'den 200 bin TL başlık parası istedi, alamayınca şikayetçi oldu. Eşimle mutluyum, yaşım 18 olunca resmi nikah da kıyacağız" dedi.

?Adana'da yaşayan 5 çocuk sahibi Hüseyin Y. ve 1 çocuk sahibi ev kadını Semra Y., 2018'de evlendi. Semra Y.'nin ilk evliliğinden olan kızı G.T., 16 Mart'ta Niğde'deki anneannesinin evinden ayrılıp dönmedi. Kızının S.K. ile birlikte olduğunu öğrenen Semra Y., polise şikayetçi oldu. Aynı dönemde Hüseyin Y.'nin ilk evliliğinden olan kızı Emine Nur Y. de evden kaçtı. Hüseyin Y., kızının Özgür Dolaş tarafından kandırılıp kaçırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Aile, 2 genç kızdan haber beklerken Semra Y.'nin kızı G.T. evine döndü.

EMİNE EVİNE DÖNMEDİEmine Nur Y.'nin de eve dönmesini isteyen Hüseyin Y., DHA'ya yaptığı açıklamada, "Kızımın kaçtığı kişiyle daha önce de ilişkisi vardı. Geçen yıl daha 16 yaşındayken imam nikahı kıyılırken görüntülerini çekip bana gönderdiler ama kızımın yaşı küçük olduğu için karşı çıktım. Ben onun okumasını istiyorum ama okulunu da aksattı. Bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum. 16-17 yaşında kız ne yemek yapabilir ne iş yapabilir? Çok perişanız, ayakta duracak halimiz yok" diye konuştu.'BABAMIN SÖYLEDİĞİ HER ŞEY YALAN'Babasının iddialarını yalanlayan Emine Nur Y. ise Özgür Dolaş'ın yanında mutlu olduğunu ve 1 yıl önce dini nikah kıydıklarını söyledi. Özgür Dolaş ile babasının onayıyla dini nikahla evlendiğini belirten Emine Nur Y., "Babamın rızası vardı. Hatta imam nikahı onun evinde oldu. Daha sonra resmi nikah için belgelerimizi toparlamaya başladık. Yaş durumundan dolayı babamın ve annemin imzası gerekiyordu. Babam ikimizi yanına çağırdı. Özgür'den başlık parası olarak 200 bin lira istedi. Eşim ise bu parayı veremeyeceğini belirtti. Babamın söylediği her şey yalandır. 200 bin lirayı alamayınca evliliğe izin vermekten vazgeçti. Bana sürekli psikolojik baskı uyguladı. Evlatlıktan reddettiğini söyledi. Özgür'ü arayarak 'gel beni al yoksa canıma kıyacağım' dedim. Onunla çok mutluyum. Ailemin yanına dönmek istemiyorum" diye konuştu.ÇIKARI İÇİN HAREKET EDİYOR

Hakkında iddiaları reddeden Özgür Dolaş ise Hüseyin Y.'nin, kızını maddi geliri yüksek olan kişilerle tanıştırmaya çalıştığını öne sürdü. Emine Nur Y.'nin 6 ay sonra 18 yaşına gireceğini ve resmi nikah yapacaklarını belirten Dolaş, Hüseyin Y.'nin çıkar amaçlı davrandığını öne sürdü.