Son Dakika Haberleri: Kaçırıldı, kız arkadaşına konum atınca kurtarıldı
Son Dakika Güncel Kaçırıldı, kız arkadaşına konum atınca kurtarıldı - Son Dakika

Kaçırıldı, kız arkadaşına konum atınca kurtarıldı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de silah ve bıçak zoruyla kaçırıldığı iddia edilen B.B., polis tarafından Edirne'nin Keşan ilçesinde tutulduğu yerden kurtarıldı.

Kaçırıldı, kız arkadaşına konum atınca kurtarıldı, System.String[]

ÇANAKKALE'de silah ve bıçak zoruyla kaçırıldığı iddia edilen B.B., polis tarafından Edirne'nin Keşan ilçesinde tutulduğu yerden kurtarıldı. Olayla ilgili yakalanarak, gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçırılan B.B.'nin cep telefonundan kız arkadaşına konum atmasıyla yerinin belirlenip, kurtarıldığı öğrenildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir kadın, erkek arkadaşı B.B.'nin bir araca zorla bindirilerek, kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, bir süre sonra kız arkadaşına cep telefonundan bulunduğu konumu atan B.B.'nin Keşan'da olduğunu belirledi. Haber verilmesi üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada B.B.'yi Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir iş yerinde bularak, emniyete götürdü. B.B., ifadesinde 5 şüpheli tarafından zorla araca bindirilerek, darp edildiğini ve Çanakkale'den Keşan'a getirilene kadar silah ve bıçakla tehdit edilerek, üzerine kayıtlı evinin istendiğini iddia etti.Polis, kısa sürede olayın şüphelileri Cengiz Oral, Güney Bölek, Ferdi Ardaç, Recep Öztürk ve Mustafa Kısa'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişiyle silahlı yağma ve kişi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Çanakkale, Polis, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de 14 yaşındaki müslüman kız çocuğuna İslamofobik saldırı
13 yaşındaki Aslı'dan 5 gündür haber alınamıyor Cezaevindeki babasını ziyarete gelen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak aradılar Cami tuvaletinde intihar girişimi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 16:48:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçırıldı, kız arkadaşına konum atınca kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]