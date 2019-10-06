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Kaçırıldığı iddia edilen rabia, kaş'ta bulundu

49 dakika önce

BURSA'dan kaçırılarak, Antalya Kaş'a getirildiği iddia edilen Rabia Gümüş (16), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulundu.

Kaçırıldığı iddia edilen rabia, kaş'ta bulundu, System.String[]

BURSA'dan kaçırılarak, Antalya Kaş'a getirildiği iddia edilen Rabia Gümüş (16), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulundu. İyi haberin verildiği Filiz Gümüş (43), kızını almak için Kaş'a gitti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan, seyyar satıcı Yücel (48) ve fabrikada çalışan eşi Filiz Gümüş, 1 Ekim'de polise başvurarak, kızları Rabia'nın evli K.Y. (25) tarafından kaçırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. K.Y.'nin, Antalya'nın Kaş ilçesinde oturduğunu belirten Filiz Gümüş, kızının bulunmasını istedi. Antalya'ya gelen Filiz Gümüş, Kaş Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, K.Y.'nin adresini verdi. Adrese baskın yapan polis, K.Y. ve Rabia Gümüş'e ulaşamadı.

Kepez ilçesindeki yakınının evinde kalan Filiz Gümüş, dün DHA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını bulmak için çalmadık kapı bırakmadığını ve ilaçlarla ayakta kaldığı söyledi.

Bugün iyi haberi aldığını belirten Filiz Gümüş, kızı Rabia'nın, Kaş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulunduğunu söyledi. Gümüş, Rabia'yı almak için Kaş'a gittiğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:23 Kaynak: DHA
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