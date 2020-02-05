Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılar - Son Dakika
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Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılar

6 saat önce

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından kaçırılıp, alıkonulduğunu söyleyen D.C.(16), çıktığı balkondan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılar, System.String[]

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından kaçırılıp, alıkonulduğunu söyleyen D.C.(16), çıktığı balkondan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Akyazı Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerindeki bir apartmanın birinci katındaki dairenin balkonundan sarkan genç kızı görenler, olayın intihar teşebbüsü olduğunu düşünüp, polisi aradı. Adrese polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar balkonun altına bir kamyon çekti. Ardından da kamyonun üzerine çıkıp, genç kızı indirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürülen 16 yaşındaki D.C.,  erkek arkadaşı R.Y. ve erkek arkadaşının kız kardeşi M.Y. tarafından önce ormanlık alana götürüldüğünü daha sonra bulunduğu eve getirilip, alıkonulduğunu iddia etti.

D.C.'nin bulunduğu evde yaşayan ve polis tarafından ifadesi alınan Özbek asıllı kadın ise, kızın R.Y. tarafından evine getirildiğini, sokakta kalmaması için eve aldığını söyledi.

Polis, R.Y. ile kız kardeşi M.Y.'yi arıyor.


Akyazı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:04 Kaynak: DHA
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Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılar
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