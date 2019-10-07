Son Dakika Haberleri: Kaçırıldığını iddia ettiği kızı rabia'ya kavuştu
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Kaçırıldığını iddia ettiği kızı rabia'ya kavuştu

1 saat önce

BURSA'dan kaçırıldığı iddia edilen ve Antalya'nın Kaş ilçesinde polise teslim edilen Rabia Gümüş (16) annesi Filiz Gümüş'le (43) buluştu.

Kaçırıldığını iddia ettiği kızı rabia'ya kavuştu, System.String[]
BURSA'dan kaçırıldığı iddia edilen ve Antalya'nın Kaş ilçesinde polise teslim edilen Rabia Gümüş (16) annesi Filiz Gümüş'le (43) buluştu. Kızını almanın mutluluğunu yaşayan Filiz Gümüş, "Kızım, K.Y.'ye kendisi kaçmış. 'Sevdim, kaçtım anne' dedi. Ben K.Y.'den şikayetçi olmayacağım. Kızımı aldım ve Bursa'ya dönüyorum" dedi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan, seyyar satıcı Yücel (48) ve fabrikada çalışan eşi Filiz Gümüş, 1 Ekim'de polise başvurarak, kızları Rabia'nın evli K.Y. (25) tarafından kaçırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. K.Y.'nin, Antalya'nın Kaş ilçesinde oturduğunu belirten Filiz Gümüş, kızının bulunmasını istedi. Antalya'ya gelen Filiz Gümüş, Kaş Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, K.Y.'nin adresini verdi. Adrese baskın yapan polis, K.Y. ve Rabia Gümüş'e ulaşamadı.
KIZINI TESLİM ALDI
Olayı haber alan K.Y.'nin babası Ümit Y., Rabia Gümüş'ü alarak dün akşam saatlerinde Kaş Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Operasyon için harekete geçen ekiplerle Emniyet Müdürlüğü girişinde karşılaşan Ümit Y., kendisini tanıtarak Rabia Gümüş'ü Kaş Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesindeki bir yakınının evinde kalan Filiz Gümüş'e mutlu haberi verdi.
'ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM'
Kaş'a giderek kızı Rabia Gümüş'ü teslim alan Filiz Gümüş, "Kızım K.Y.'ye kendisi kaçmış. 'Sevdim, kaçtım anne' dedi. Ben K.Y.'den şikayetçi olmayacağım. Nedeni de K.Y.'nin babası Ümit Y., olayın başından bu yana bana çok yardımcı oldu. Sorunu çözmek için bana söz verdi ve yerine getirdi. Şikayetimi geri çekeceğim. K.Y.'nin suçu varsa kamu davası açılsın. Ama ben davacı olmayacağım. Kızımın bir sorunu yok. Kızımı aldım ve Bursa'ya dönüyorum" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:15 Kaynak: DHA
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