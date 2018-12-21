Son Dakika Haberleri: Kaçırıldığını Zannederek Taksiden Atlayan Kadın Öldü

Kaçırıldığını Zannederek Taksiden Atlayan Kadın Öldü

3 saat önce

Yozgat'ta, hastaneye gitmek için bindiği taksiden kaçırıldığını sanarak atlayınca ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaçırıldığını Zannederek Taksiden Atlayan Kadın Öldü, System.String[]
Yozgat'ta, hastaneye gitmek için bindiği taksiden kaçırıldığını sanarak atlayınca ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akdağmadeni ilçesinden 17 Aralık'ta Yozgat'a gelen ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gitmek için bindiği taksiden, kaçırıldığını zannederek atlayıp ağır yaralanan Derya Geçimli (40), tedavi gördüğü aynı hastanede yaşam mücadelesini kaydetti.

Geçimli'nin cenazesi, ikindi vakti Akdağmadeni Merkez Haseki Camisinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, olaydan sonra polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan taksi şoförü A.Ö, Cumhuriyet Başsavcılığına ifade için çağrıldı. Adliyede ifade veren A.Ö, savcılıkça adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yozgat Şehir Hastanesi önündeki duraktan 17 Aralık'ta taksiye binen Geçimli, 11 Haziran'da yeni yerine taşınan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin eski binasını geçtikten sonra kaçırıldığını düşünerek bir anda paniklemiş ve Sanayi Sitesi Kavşağı yakınında hareket halindeki taksinin arka kapısından atlamıştı. Ağır yaralanan Geçimli, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:43 Kaynak: AA

Yozgat, Güncel
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