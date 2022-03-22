Kaçırıldıkları iddia edilen anne ve kızları Rize'de bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçırıldıkları iddia edilen anne ve kızları Rize'de bulundu

22.03.2022 15:28
Kaçırıldıkları iddia edilen anne ve kızları Rize'de bulundu

Burdur'da kaçırıldıkları iddiasıyla aranan anne ve çocukları Rize'de bulundu.

Burdur'da kaçırıldıkları iddiasıyla aranan anne ve çocukları Rize'de bulundu. Annenin çocuklarını da alarak kendi isteği ile gittiğini söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesinde yaşayan Havva Balcı (30) ve 9 ile 4 yaşındaki 2 kızı, aile üyeleri tarafından kaçırıldıkları ihbarı ile aranmaya başlandı. Komşularının ifadelerinde Havva Balcı ve çocuklarının 53 plakalı siyah bir araç ile kaçırıldıklarını belirtmesi üzerine Burdur ve çevre illere bilgi verildi. Rize'de öğle saatlerinde uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan kimlik kontrollerinde kaçırıldıkları ileri sürülen Havva Balcı ve çocuklarının olduğu tespit edildi. Emniyet güçleri, Havva Balcı'nın kaçırıldıkları iddiasıyla arandığını belirtmesi üzerine Balcı'nın kendi isteği ile gittiğini söylediği öğrenildi. - BURDUR

YORUMLAR
500
Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor Anne ve iki kızın evlerinden kaçırıldığı iddiası Anne ve iki kızın evlerinden kaçırıldığı iddiası

Tragger, Burdur, Balcı, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçırıldıkları iddia edilen anne ve kızları Rize'de bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
15:01 Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
14:49 Cicişler'den Esra Ersoy, "Çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltında!
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:34:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kaçırıldıkları iddia edilen anne ve kızları Rize'de bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement