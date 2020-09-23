Kaçırmamanız gereken 12 psikolojik gerilim filmi - Son Dakika

Kaçırmamanız gereken 12 psikolojik gerilim filmi

Sizi kesinlikle ürpertecek ve zamanınızın her saniyesine değecek 12 tane gerilim filmi bulduk. Bu yoklukta iyi gidecektir.

Kaçırmamanız gereken 12 psikolojik gerilim filmi, System.String[]

Her yıl yayınlanan binlerce yeni film var ve hepsini izlemenin kolay bir yolu yok. Bu nedenle değerli zamanımızın 2 saatini boşa harcamamak için derecelendirme ve açıklamaları okumaya mecburuz. Ancak bazı filmler o kadar büyük bir izlenim bırakır ki, film bittikten sonra bile, hala düşünmeden edemezsiniz. Bunun gibi filmler kesinlikle zamana değer.

Kaçırmamanız gereken 12 psikolojik gerilim filmi

1. Angel of Mine, 2019

Bu, 2008 Fransız filmi L'empreinte de l'ange'in Avustralya yapımı. Ana karakter Lizzie birkaç yıl önce yeni doğan kızını kaybetmiştir. Kederiyle baş etmeye çalışsa da başarısız olur. Kocasından boşanır ve içine kapanır. Ancak bir noktada, 7 yaşındaki Lola ile tanışır ve onda hayatta kalan ve büyüyen kızını bulur. Bu andan itibaren, Lizzie kızını bir daha kaybetmek istemeyeceği için çok fazla gerilim ve harika bir atmosfer içine gireceksiniz.

IMDb derecesi - 6.5

2. Swallow, 2019

Hunter'ın hayatıyla ilgili her şey harikaydı: Arkadaşları, zengin ve sevgi dolu bir kocası vardı ve büyük bir evin sahibi olarak kendini iyi hissediyordu. Sahip olmak istediği tek şey bir bebekti. ve sonra Hunter nihayet hamile kaldığında, çok rahatsız edici şeyler olmaya başladı. Yenmeyen şeyleri yutmaya takıntılı hale gelir. ve kimse ona yardım edemez: Görünüşe göre karanlık bir güç onu kontrol ediyordur.

IMDb derecesi - 6,3

3. A Quiet Place Part II, 2020

Bu film, kıyamet sonrası dünyada, klişe hayatta kalma hikayelerinden biri değil, çok daha fazlasıdır. İlk filmdeki Abbott ailesi hayatları için savaşmaya devam ediyor. Hafızalarınızı tazeleyelim: Dünya gürültüye tepki veren korkunç canavarlarla dolu, bu yüzden aile iletişim kurmak ve birbirlerini anlamak için kullandıkları bir işaret dili yaratır. Ancak çocukları sessiz kalmaya zorlamanın imkansız olduğunu biliyoruz, böylece canavarlar yerlerini öğrenirler. Yeni filmde ailenin seyahat etmesi ve dünyanın tüm dehşetiyle baş etmesi gerekiyor.

4. The Mustang, 2019

Roman Coleman, yabani atların eğitimini içeren bir programın katılımcısı olur. İlk başta atların arkasını temizler ama sonra onları eğitmeye başlar. ve öğretmesi imkansız olan en vahşi ve en agresif aygırla tanışana kadar her şey yolunda gider. Roman, tüm sorunlarını acımasız bir güçle çözmeye alışkındır, ancak bu at ondan korkmuyordur. Bu nedenle, hayvana bir yaklaşım bulmanın tek yolu, Roman'ın kendi içindeki "canavarı" evcilleştirmesinden geçer. Bu, hayvanlarla iletişim kurarak kendi sorunlarınızı nasıl çözeceğinizi anlatan ciddi bir filmdir.

IMDb derecesi - 6.9

5. The Song of Names, 2019

Clive Owen ve Tim Roth, bir Norman Lebrecht romanından uyarlanan bu duygusal ve dokunaklı dedektif öyküsünün ana karakterlerini canlandırıyor. Film, İkinci Dünya Savaşı Londra'sında geçiyor. Dovidl adlı genç ve yetenekli bir keman sanatçısının ebeveynleri ölür. Bir aile çocuğu himayesi altına alır ve müzisyen kısa süre sonra oğulları Martin ile arkadaş olur. Yakında herkes Dovidl'in sadece iyi olmadığını, bir dahi olduğunu anlar. Her şey çok iyi gidiyor ve ilk konserini verecekken Dovidl ortadan kayboluyor. 40 yıl sonra Martin gizemi çözmeye anca yaklaşıyor, ama arkadaşının neden ortadan kaybolduğunu öğrenebilecek mi?

IMDb derecesi - 6.1

6. Based on a True Story, 2017

Ünlü Fransız yönetmen Roman Polanski'nin başrollerini Emmanuelle Seigner ve Eva Green'in paylaştığı filminin, bir başyapıt olması kaçınılmazdı. Filmde genç bir yazar olan Delphine, ailesinin yaşadığı trajediyi anlatan bir roman yayımlar ve kısa sürede ünlenir. Ancak yazdıklarından herkes memnun değildir: Yazar tehdit içeren çok sayıda mektup alır. Daha sonra hayranı Elle onu bundan kurtarmaya çalışırken gerçekten depresyona girer. Yazara çok üzülür ve ona kendisinin de roman yazdığını ve bir hayran toplantısında yazarın yerine geçebileceğini söylüyor. Delphine de aynı fikirdedir ama bu kararın neye yol açacağının farkında bile değil.

IMDb derecesi - 5.7

7. Nomis, 2018

Harika ve heyecan verici bir gerilim. Muhteşem Ben Kingsley tarafından canlandırılan eski bir yargıç olan Cooper, adalet sisteminden dolayı hayal kırıklığına uğrar ve suçluları yakalamak için kendi yöntemini bulur. Partnerini kötü adamlar için yem olarak kullanır, ancak bir operasyon sırasında bir şeyler ters gider ve kız bir manyak tarafından kaçırılır. Kız, oldukça fazla mahkumu olan Simon adında bir adamın malikanesinde bulunur. Görünüşe göre bu adam dissosiyatif kimlik bozukluğuna sahip ve kimliklerinden biri Hannibal Lecter.

IMDb derecesi - 5.8

8. You Shall Not Sleep, 2018

Yıllar önce, bir psikiyatri kurumunun hastaları bir tiyatro oyunu yazdı ve şimdi bir yönetmen bir proje başlatmaya ve bu oyunu sahnelemeye karar veriyor. Bir grup tiyatro oyuncusu terk edilmiş bir akıl hastanesi binasına gelir ve katı bir kurala uymaları gerekir: Tüm duyguları deneyimlemek için uyumamalılar. Yavaş yavaş bilinçleri değişmeye başlar ve açıklayamadıkları şeyleri görürler. Akılları onlara oyun mu oynuyor yoksa daha gizemli bir şey mi?

IMDb derecesi - 5.1

9. Thoroughbreds, 2017

Bu film, psikolojik gerilim filmleri hayranlarının sevdiği her şeye sahip: Yıpranmış bir iç benlik, eski değerlerin bir revizyonu ve insanların kimliklerini kaybetmeden geçebilecekleri sınırın ne kadar dar olduğuna dair bir test.

Hikaye oldukça basit: Lily ve Amanda çocukken en iyi arkadaşlardı, ancak zamanla birbirlerinden uzaklaşırlar ve iletişimleri kopar. Tekrar karşılaştıklarında birbirlerine tüm sorunları anlatırlar: Amanda hiçbir şey hissetmez, sanki ruhu buz kesmiştir ve Lily'ninse daha basit sorunları vardır - üvey babasından nefret etmektedir. Ardından, bu sorunların nasıl çözüleceğine dair bir plan oluştururlar.

IMDb derecesi - 6.7

10. Gone, 2012

Bu gerilim filminde Amanda Seyfried var, bu da filmi, izlemesi çok keyifli bir hale getiriyor. Birkaç yıl önce, filmin ana karakteri Jill, bir seri katil tarafından yatağından kaçırılır. Kaçmayı başarır, ancak ne kötü adam ne de tutulduğunu iddia ettiği çukur bulunur. Zamanla hayatı normale döner ve kendini daha iyi hissetmeye başlar ta ki kabus geri dönene kadar: Jill kız kardeşinin kayıp olduğunu öğrenir. Polis, gerçekten kayıp olmadığından ve yakında geri döneceğinden emindir, bu yüzden Jill'in, kaçıranı kendi başına aramaktan başka seçeneği yoktur.

IMDb derecesi - 5,9

11. Sorry We Missed You, 2019

Bu, günlük mücadelelerle ilgili inanılmaz bir dram. Film biraz Black Mirror dizisine benziyor. Hikaye Turner ailesi etrafında dönüyor. Her şey harika gidiyordu: düğün, çocuklar, aşk ve uyum. ve sonra büyük bir mali kriz başlar ve borçları gün geçtikçe artar.

Ailenin reisi Ricky, tek bir çözüm yolu görür: karısının arabasını satmak, bir minibüs satın almak ve kendi işini kurmak. Görünüşe göre çok çalışırsa işler daha iyi olacak, ancak hayatın kendi planları var ve yeni iş sadece işleri daha da kötüleştirir. Aile dağılır ve Ricky ailesini kurtarmak için bir başka dramatik adım atar.

IMDb derecesi - 7.6

12. The Ones Below, 2015

Bu film, 2 ailenin farklı katlarda yaşadığı bir binada geçiyor. Kate ve Justin, aşağıdaki komşuları gibi bir bebek bekliyorlar. Sonra bir kaza olur: aşağıdaki kız bebeğini kaybeder ve üst kattaki komşuları suçlar. Sonra gerilim yükselir ve bir dizi korkunç olaya yol açar. ya da açmaz? Bu, kendi düşmanlarınızı yoktan nasıl yaratacağınızın ve insanların size gülümsüyor olsalar bile ne kadar kötü olabileceğinin hikayesidir. Oyuncu Clémence Poésy'i Harry Potter filmlerinden Fleur Delacour rolünden hatırlayacaksınız.

IMDb derecesi - 6.1

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 02:20

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Kaçırmamanız gereken 12 psikolojik gerilim filmi - Son Dakika

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